As diretorias do Assary Clube de Campo e do Votuporanga Clube seguirão determinações específicas devido às restrições

publicado em 26/01/2021

Clubes de Votuporanga já montam calendário de atividades dos próximos dias baseado nas restrições do lockdown na cidade (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom a restrição do lockdown (fase vermelha) da quarentena em todos os municípios do Estado, das 20h às 6h em dias úteis e o dia todo aos fins de semana, a diretoria dos clubes de lazer em Votuporanga já divulgam agenda das atividades seguindo as normas, para os próximos 15 dias.Ontem, ambos os clubes não abriram, mas já garantiram que na próxima semana a segunda-feira será um dia útil para os associados. O Assary confirmou que nos dias de semana estarão com as portas abertas das 6h até as 20h, e nos próximos dois fins de semana, 30 e 31/01, 06 e 07/02, não abrirão.O Assary informou também que aguarda o novo pronunciamento do Governo do Estado, que acontecerá na segunda-feira, oito de fevereiro, para planejar se a agenda das atividades será retomada normalmente ou prolongada seguindo as normas desta fase.“A compreensão de todos os associados é imprescindível, sabemos que estamos passando por momentos críticos e delicados, não podemos perder as esperanças, a vacina já chegou e com certeza coisas boas virão”, disse o clube em nota.A mesma medida também será adotada pelo Votuporanga Clube, segundo o presidente Fleury Cechinni. Nos próximos fins de semana as portas do clube fechadas e nos dias úteis os horários ainda não estão definidos e serão acertados em reunião, mas atenderão até 20h, incluindo a próxima segunda-feira (01).