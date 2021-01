Emissora traz uma novidade que promete deixar as manhãs dos votuporanguenses ainda mais animadas: dois locutores dividindo a apresentação simultaneamente

publicado em 16/01/2021

Monahra Negrini e Flávio do Valle estreiam na programação da Cidade FM (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A Cidade FM, 94,7, estreia nesta segunda-feira (18) sua nova programação das manhãs, com muito mais músicas, entretenimento, prêmios e interatividade. A renovação também traz uma novidade que promete deixar as manhãs dos votuporanguenses ainda mais animadas: dois locutores dividindo a apresentação simultaneamente.

E para essa missão a direção da emissora trouxe para suas manhãs o experiente Flávio do Valle, locutor que já fez sucesso em diversas emissoras do Brasil. Com seu estilo contagiante, ele promete agitar a programação para que o ouvinte não desgrude um só segundo do rádio.

“Estou muito feliz por fazer parte dessa equipe maravilhosa e encantado com Votuporanga, uma cidade acolhedora e de um potencial enorme. Vamos alegrar as manhãs de todos com muita descontração e interatividade”, disse o locutor.

E se com Flávio o programa já prometia, suas manhãs serão ainda mais especiais, pois ao lado dele estará uma velha conhecida da cidade: a cantora, astróloga e numeróloga Monahra Negrini. A ruiva, que já faz muito sucesso nas redes sociais, com suas previsões, e na noite votuporanguense com sua bela voz, vai unir as duas coisas, ao vivo, todos os dias.

“Horóscopo de uma forma totalmente diferenciada, previsões exclusivas, a influência lunar, a vida dos famosos e muita descontração. Motivos não vão faltar para que o ponteiro do seu rádio fique cravado nos 94,7”, completou Monahra.