Calimério Corrêa entregou no dia 1º as chaves da Prefeitura de Álvares Florence e os cofres com mais de R$ 2 milhões

publicado em 04/01/2021

Calimério Corrêa entregou no dia 1º as chaves da Prefeitura de Álvares Florence e os cofres com mais de R$ 2 milhões (Foto: Arquivo pessoal)

Depois de oito anos Calimério Corrêa se despede da cadeira mais importante do município de Álvares Florence com a sensação de dever cumprido. Após dois mandatos consecutivos, Calimério entra agora para a galeria daqueles que de alguma maneira, fazem parte da história da cidade.

Longe de alcançar unanimidade, Calimério enfrentou oposição ferrenha e dificuldades, mais se manteve firme em seu propósito, o que o fez desempenhar uma gestão invejável, pois, recebeu o munícipio com fornecedores e salários em atraso, além de dívidas com INSS e FGTS, e ao final de seu mandato entrega o município com saldo positivo de R$ 2.108.946,04 (dois milhões, cento e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).

Para Calimério, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou, o balanço é positivo. “Depois de dois mandatos estamos saindo pela porta da frente, em que pese todas as dificuldades que nós enfrentamos nesses oito anos, a maioria delas nós enfrentamos e superamos. É muito bom saber que deu certo e sairemos com o dever cumprido, nós vamos sair daqui com a cabeça erguida. Nós não cumprimos metas, nós superamos metas”, completou.