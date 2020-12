Ano que começa terá ao menos nove feriados nacionais em dias úteis, além de três pontos facultativos e seis feriados prolongados

Comerciantes terão nove feriados em dias úteis e seis feriados prolongados em 2021

Um dos anos mais conturbados de toda a história está se encerrando.Junto ao fim de 2020 muitas empresas e pessoas começam a buscar as informações de feriados para o ano que vem. Tanto para que seja possível planejar o trabalho em 2021 como para planejar uma possível viagem e descanso merecido.

Em meio à esperança de que a vacinação se torne realidade nos próximos meses, vale anotar as datas dos feriados nacionais e pontos facultativos do ano que começa.Em 2020, foram sete feriados prolongados e dois pontos facultativos. Em 2021, serão seis feriados prolongados, além de ao menos três pontos facultativos. O único feriado municipal, 8 de agosto (aniversário de Votuporanga), cai em um domingo.

Uma das principais celebrações no país, o Carnaval é a grande incógnita de 2021. Várias cidades brasileiras já cancelaram ou adiaram as festas, desfiles de escolas de samba, blocos de ruas e festas em clubes, para evitar aglomerações e a propagação do coronavírus.

Entretanto, tramitam na Câmara dos Deputados dois projetos de lei (PL) que podem influenciar no calendário de feriados do ano: o PL 1222/20, de autoria do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), transforma a terça-feira de Carnaval em feriado nacional e o PL 5129/20 torna o dia 3 de julho de 2021 (um sábado) em ponto facultativo em todo o Brasil, e transforma em feriado nacional os dias 5 e 6 de julho de 2021 (segunda e terça-feira). De acordo com o autor da proposta, o deputado Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), a ideia do feriadão fora de hora é estimular os setores ligados ao turismo, que sofreram um tombo sem precedentes em 2020 devido à pandemia.

Veja os feriados prolongados de 2021:

JANEIRO

1º de janeiro – Ano Novo (sexta-feira).

FEVEREIRO

16 de fevereiro – Carnaval (Terça-feira), é feriado em alguns municípios brasileiros, como no Rio de Janeiro, mas não é feriado nacional. Celebrações foram adiadas em boa parte do Brasil.

ABRIL

2 de abril – Paixão de Cristo ou Sexta-feira Santa.

4 de abril – Páscoa (domingo).

21 de abril – Tiradentes (quarta-feira).

MAIO

1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (sábado).

JUNHO

3 de junho – Corpus Christi (quinta-feira), ponto facultativo no Brasil, embora seja feriado em várias cidades brasileiras.

AGOSTO

8 de agosto – Aniversário de Votuporanga (domingo)

SETEMBRO

7 de setembro – Independência do Brasil (terça-feira).

OUTUBRO

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (terça-feira).

NOVEMBRO

2 de novembro – Finados (terça-feira).

15 de novembro – Proclamação da República (segunda-feira).

DEZEMBRO