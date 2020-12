Durante o ano nas páginas do A Cidade foram contadas as histórias de resiliência e fé daqueles que renasceram após a doença

publicado em 30/12/2020

Claudecy Sagui lutou fortemente contra a Covid-19 e é um dos votuporanguenses que venceram a doença após longos dias de internação (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os votuporanguenses que superaram e venceram a luta contra a Covid-19 têm parao próximo anomotivos em dobro para se comemorar a vida. Durante o ano nas páginas do A Cidade foram contadas as histórias de resiliência e fé daqueles que renasceram após a doença. Hoje, a gratidão por poder viver é a companheira do último dia do ano.

Nesta semana foi a vez de ClaudecyAndrade, o conhecido Sagui, de 61 anos, proprietário do Autopeças Sagui, comemorar a volta para casa após uma semana de internações, medicações e sem ver a sua família. “É um novo capítulo que vem pela minha vida, quem passa por isso e não tiver um pouco de resistência física e estrutura, não escapa. Porque o que eu passei nesses últimos dias que eu fiquei lá, foi um ruim e estou me recuperando”, disse Sagui

Além dele, sua esposa também foi diagnosticada com a doença e durante os longos dias de internação, Sagui chegou a temer pela própria vida em diversos momentos e por isso que viver passa a ter um novo sentido. “Creio que agora, tudo que eu deixei de fazer, eu vou fazer uma vida nova. O que eu mais pensava lá, é que eu queria viver”, completou ele.

O ressignificar a existência, não fez parte apenas de uma história, outros 831 moradores (segundo a última atualização) de Votuporanga e da região que passaram por alguma internação na Santa Casa do município, puderam também compartilhar deste sentimento.

Recentemente, Silmar Rodrigues, de 42 anos, parou a vizinhança da rua Venezuela para a sua chegada em casa, após 85 dias internado na UTI da Santa Casa de Votuporanga, por causa de complicações causadas pela Covid-19.

O momento ficou marcado por uma recepção que os vizinhos e seus familiares de Silmar realizaram, com bexigas, muita alegria, músicas e o carinho de todos que puderam vê-lo novamente após os dias internados. “Eu tive uma recepção surreal, nem acreditei e você dá valor nas pessoas que gostam de você”, disse ele.

Nos 85 dias, Silmar viveu entre a vida e a morte, passou dias em coma, teve duas paradas cardíacas e ficou com 90% dos pulmões comprometidos. Agora, em casa, bem, recuperado e aos poucos com a volta dos movimentos motores, por ter ficado tanto tempo acamado, ele aguarda a avaliação médica para se consolidar os transplantes dos pulmões, em Rio Preto.