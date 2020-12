No mesmo período foram registrados mais 32 casos positivos da doença no município

publicado em 21/12/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga registrou mais três mortes confirmadas neste fim de semana (duas no sábado, dia 19, e uma no domingo, dia 20) em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. As vítimas são três idosos de 69, 73 e 79 anos, que já possuíam alguma comorbidade. Com os novos registros a cidade chega ao total de 122 mortes provocadas pela Covid-19.Ainda conforme o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, no mesmo período também foram registradas mais 32 ocorrências positivas da doença (20 no sábado e 12 no domingo), totalizando 6.573 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Desse montante, 6.277 votuporanguenses já se curaram e outros 14 ainda estão internados, sendo que dez dele estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Há também mais 850 moradores da cidade com suspeita do novo vírus à espera do resultado dos exames, dois deles estão internados. Outros 871 apresentaram sintomas não graves es estão em monitoramento domiciliar