Paciente testou positivo para Covid-19 pela primeira vez em março e novo exame realizado no último dia 3 comprovou a reinfecção

publicado em 10/12/2020

Dr. Chaudes anunciou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus durante uma live (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duarte

O coordenador da rede de Urgência e Emergência de Votuporanga e médico infectologista, Chaudes Ferreira Junior, confirmou o registro do primeiro caso de reinfecção por coronavírus no município. A informação foi dada durante uma live realizada pela Santa Casa em suas redes sociais.

De acordo com o médico, a paciente em questão testou positivo para a doença pela primeira vez no dia 30 de março, no início da pandemia, e voltou a apresentar os sintomas no início deste mês sendo novamente submetida ao exame para Covid-19, que confirmou a reinfecção.

“Ontem (segunda-feira, dia 7) eu atendi uma paciente em meu consultório e sua primeira infecção foi no dia 30 de março, no início da pandemia, abriu sintomas típicos e foi confirmado com o PCR-RT (exame) e isso do Ministério da Saúde, confirmado pelo Laboratório Adolfo Lutz. Agora ela abriu sintomas esse mês novamente e com PCR-RT confirmando novamente o vírus no dia 3 de dezembro. É o primeiro caso que estou presenciando de reinfecção”, disse o infectologista.

Ainda conforme o médico a paciente não possui comorbidades, superou a primeira e está passando pela segunda infecção sem apresentar grandes complicações. “É uma jovem, sem comorbidades e que, graças a Deus, passou bem pela primeira infecção e já está no décimo dia da segunda infecção. Felizmente está tudo correndo bem”, completou.

Internações

A live com o médico e a confirmação do caso de reinfecção surgem bem no momento em que a Santa Casa de Votuporanga volta a atingir patamares alarmantes de ocupação dos seus leitos. De acordo com o Informe Diário de atendimentos do hospital, dos 18 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) reservados para pacientes com Covid-19, apenas dois estão livres, o que representa uma taxa de ocupação de 88,88%.

“Nós estamos no terceiro pico da primeira onda. A primeira onda não terminou ainda e estamos sofrendo novamente. Os leitos estão ocupando de uma forma rápida, o fluxo do pronto atendimento também já está aumentando, então percebemos que estamos sofrendo um novo pico dessa primeira onda”, completou Chaudes.

Diante dessa situação o médico linha de frente do enfrentamento ao coronavírus do município reforçou a necessidade de se manter os cuidados de prevenção ao contágio.