Município chega ao total de 6.226 pessoas infectadas desde o início da pandemia, das quais 5.929 já se recuperaram

publicado em 07/12/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Saúde registrou mais 47 casos de coronavírus neste fim de semana (39 no sábado, dia 5, e mais oito no domingo, dia 6) em Votuporanga. Os números, porém, não são exatos, já que o laboratório responsável pelos exames RT-PCR, não enviou os resultados de domingo.

Com os novos registros, a cidade chega ao total de 6.226 pessoas infectadas desde o início da pandemia, das quais 5.929 já se recuperaram e outras 20 ainda estão internadas, 12 delas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Há também mais 518 votuporanguenses com suspeita da doença à espera do resultado dos exames e outras 1.029 com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.