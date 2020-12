O município teve uma queda de 1,1 em sua pontuação e com isso perdeu sete posições no ranking estadual, mas manteve o selo

publicado em 30/12/2020

Votuporanga conquistou mais uma vez o selo de ‘Município VerdeAzul’, nesta ocasião com a 14ª posição no ranking estadual (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com a pontuação 92.61, Votuporanga fecha o ano de 2020, sendo mais uma vez certificada com a honraria de ‘Município VerdeAzul’(PMVA), promovida pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. A cidade ocupou a 14ª posição e teve uma queda de -1,1 na pontuação em relação a 2019, quando ficou em sétima no estado.

Ao somar mais essa conquista, a cidade é pela 11ª vez consecutiva classificada no programa, apesar de ter descido sete posições. No ano passado, após questionamento da Saev Ambiental, sob a posição que foi divulgada (16º com nota 91,35), a atualização levou com que a premiação para Votuporanga fosse pelo seu sétimo lugar, com a nota de 93.65.

Mas além sétima posição conquistada pelo município, em 2014 foi conquistado o inédito segundo lugar com nota 97.21, já em 2016, Votuporanga ficou entre as quatro melhores com 97.38.

Ao meio de 616 cidades inscritas no programa, Votuporanga se destacou entre as 20 primeiras e ficou entre as 100 certificadas. A participação de cada um dos municípios paulistas ocorre com a indicação de um interlocutor e até dois suplentes, por meio de ofício encaminhado ao programa.

São avaliados em ações fundamentadas em dez diretivas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

Por isso, o selo tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, sustentar a valorização da agenda ambiental nos municípios do Estado. Em Votuporanga, projetos como o plantio e reflorestamento (Disque Árvore) de árvores são destaques.

Desde o início do projeto, em janeiro de 2017 já são totalizadas 77.698 árvores, desde a última atualização em oito de outubro deste ano, plantadas em imóveis públicos, calçadas, doações e o próprio reflorestamento em bairros da cidade.

Top 10