Rossieli Soares da Silva esteve ontem em Votuporanga para uma visita as escolas estaduais SAB e Cícero Barbosa Lima Júnior

publicado em 11/12/2020

O secretário de Educação esteve ontem em Votuporanga para “aprender” com nossas escolas (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, esteve ontem em Votuporanga para uma visita a dois dos principais destaques do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) deste ano em São Paulo: as escolas estaduais Sarah Arnoldi Barbosa (a primeira colocada do estado) e Cícero Barbosa Lima Júnior (que teve um dos maiores crescimentos no índice do ensino médio no estado). Ele ainda falou sobre a programação de volta as aulas e planejamentos pós-pandemia.

O objetivo da visita, conforme o secretário, era entender os métodos que deram certo nas instituições votuporanguenses para repassar para todas as demais escolas do estado de São Paulo.

“Estou vindo aqui para as escolas para aprender o que as elas estão fazendo para que a gente possa multiplicar na rede. O SAB é uma escola que tem se destacado e esse ano mais ainda como a melhor no Ideb e o Cícero Barbosa Lima cresceu de 3.8 para 5.1 no Ideb do ensino médio. Apesar de não ser o mais alto, teve um dos maiores crescimentos do estado de São Paulo e isso é muito importante, pois a gente vê o movimento positivo do crescimento das nossas escolas é fundamental”, disse Rossieli em entrevista ao A Cidade.

Ainda conforme o titular da Pasta de Educação, sua equipe técnica já estuda formas de recompensar as instituições com alto desempenho no Ideb.

“Teremos uma série de escolas aqui da Diretoria de Votuporanga que irão receber investimentos maiores, entorno de R$ 9 milhões e sim, a gente está estudando uma forma de criar um reconhecimento específico para as escolas e a gente vai ter uma premiação para àquelas que apresentaram um altíssimo desempenho, lembrando que a gente já tem o sistema de bônus no estado, onde os professores ganham mais a medida em que avançam mais, mas vamos ter um modelo novo de premiação e reconhecimento não apenas financeiro mas também simbólico”, completou.

Volta às aulas

O jornal A Cidade aproveitou a visita do secretário de Educação para questionar sobre o planejamento para a retomada as aulas a partir 2021. Segundo ele nenhuma escola mais será fechada e as aulas serão iniciadas com ou sem vacina.

“Nós não vamos mais fechar as escolas, elas têm que ser prioridade. Não dá para mantermos bares abertos, tudo aberto e escola fechada. A gente aprendeu muito, uma coisa foi a decisão tomada lá em março, onde tínhamos poucas informações em relação ao próprio vírus. Em ambientes controlados, obviamente com rodízio de estudantes, tem sido eficiente no mundo inteiro. Nós mesmos temos atividades desde setembro e não temos nenhum caso de contaminação dentro das escolas”, concluiu.