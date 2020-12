Votuporanguenses falam das boas expectativas para o Ano Novo, depois de um 2020 que marcou negativamente as famílias da cidade

publicado em 30/12/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Definitivamente 2020 será um ano para se esquecer. Famílias foram destruídas(124 no total, até o último boletim), centenas perderam os empregos e empresas faliram em meio à pandemia do coronavírus. Agora, se inicia um novo ano e com ele a esperança de dias melhores, com a chegada da tão esperada vacina e a retomada da economia.

Para falar sobre expectativas para 2021, o A Cidade questionou profissionais e empresários de diversas áreas e setores deVotuporanga para saber de cada umo queeles esperam do novo ano que começa amanhã.

Jerônimo Figueira da Costa Filho – renomado advogado votuporanguense

“O brasileiro por natureza é uma pessoa otimista e acho que 2020 foi um ano que testou a paciência, a expectativa e a perseverança de todos os brasileiros. Para 2021, só podemos esperar que vai ser tudo melhor! O aprendizado que todos os brasileiros tiraram desta pandemia é a solidariedade, a perseverança e a confiança nos projetos pessoas de cada um”.

Fleury AngeloCecchini Junior – Proprietário Fiat Camilla Votuporanga

“O aprendizado e gratidão (de 2020), de uma nova era em relação ao que aconteceu com a gente. Então, isso nos traz uma bagagem e esperança do aprendizado ser transformado em negócio e disto realizar à vontade, o desejo de dias melhores e saúde em primeiro plano, para que a gente possa desenvolver um trabalho bastante eficiente com o aprendizado de 2020”.

Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

" Com a chegada das vacinas, acreditamos na retomada/aquecimento da economia e da necessidade das pessoas se qualificarem para novas oportunidades de trabalho, sejam como empreendedores em novos negócios ou na colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Destaco como inovação para 2021 a antecipação tecnológica na área educacional. Novas formas de ensinar e aprender, ensino remoto, ensino híbrido e a necessidade de uma nova postura e abordagem sobre o processo ensino-aprendizagem".

Marcelo Madrid – Proprietário da Imobiliária Madrid

“As expectativas para o próximo ano são as melhores: juros baixos, mercado imobiliário voltou a aquecer, lançamentos em grandes cidades. Um cenário positivo, em relação a lançamentos de novos empreendimentos em Votuporanga, loteamento, edifícios, condomínios de casas alto padrão.A parte da pandemia veio trazer para a gente o sentido de sair da zona de conforto, trabalhar mais com as redes sociais, então isso nos aproximou muito dessa parte de informatização”.

Valmir Dornelas - Ville Hotel Gramadão