A diplomação encerra o processo eleitoral, mas, por conta da pandemia, os candidatos irão apenas imprimir os documentos pela internet

publicado em 17/12/2020

Jorge Seba e Cabo Valter receberão amanhã seus diplomas de prefeito e vice da Justiça Eleitoral (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Sem nenhum ato solene ou cerimônia em razão da pandemia do coronavírus, a 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga realiza na sexta-feira (18) a diplomação do prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB), de seu vice, Cabo Valter (MDB) e dos 15 vereadores eleitos no dia 15 de novembro. A outorga dos diplomas atesta que todos estão aptos a tomar posse dos cargos em 1º de janeiro de 2021.

A diplomação, ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo, este ano, porém, será diferente, assim como quase tudo nas eleições. Não haverá a entrega de fato como sempre aconteceu. Os eleitos terão que entrar no site do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo e imprimir o documento.

Para a expedição de diplomas, será utilizado como instrumento oficial o “Sistema de Diplomação de Eleitos e Suplentes – Diplomas”.

A expedição do diploma pelo sistema estará condicionada à prova de que o eleito ou suplente prestou contas de campanha à Justiça Eleitoral. Não poderá ser diplomado o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que o recurso esteja pendente de julgamento.

Além do prefeito e vice serão diplomados os vereadores: Chandelly Protetor (Podemos), Emerson Pereira (PSDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Osmair Ferrari (PSDB), Daniel David (MDB), Meidão (DEM), Jura (PSB), Cabo Renato Abdala (Patriota), Missionária Ednalva Azevedo (DEM), Professor Djalma (Podemos), Thiago Gualberto (PSD), Valdecir Lio (MDB), Nilton Santiago (MDB), Jezebel Silva (Podemos) e Sueli Friósi (PTB).