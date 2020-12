Adauto Mariola, Alexandre Giora, Rodrigo Beleza, Marcos Moreno e Salvador Castrequini são anunciados como secretários

publicado em 09/12/2020

Adauto Mariola, Alexandre Giora, Rodrigo Beleza, Marcos Moreno e Salvador Castrequini são anunciados como secretários (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito eleito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba (PSDB) confirmou neste instante em coletiva de imprensa mais cinco nomes de seu secretariado. São apresentados os futuros comandantes das pastas de Desenvolvimento Econômico, Obras, Governo, Trânsito, Transporte e Segurança e também do Votuprev.

O primeiro nome, aliás, já havia sido antecipado há tempos pela coluna “Anote aí”. Trata-se de Adauto Mariolaatual diretor presidente do Instituto de Previdência do Município (Votuprev). À época a coluna informou que ele estava cotado para o secretariado, mas diante de seu bom trabalho frente ao Instituto a preocupação era de se encontrar um substituto à altura. Como em time que está ganhando não se mexe, Mariola permanecerá frente ao Votuprev.

Outro nome também já antecipado pelo Anote aí e que será confirmado logo mais é o deAlexandre Giora.Ontem comentamos que ele estava no aquecimento para assumir uma pasta hoje ele “entra em campo” para comanda a Secretaria de Governo, que atualmente é comandada por César Camargo.

Giora, aliás, que nos últimos tempos trabalhou na área de saúde e tem um bom poder de comunicação, pode até ocupar uma “supersecretaria”, já que se ventila a possibilidade de fusão das pastas de Governo e Cidades.

O atual vereador, Rodrigo Beleza (DEM), também já era nome certo no governo. Como também antecipado pelo A Cidade, já se sabia que ele comandaria alguma secretaria, mas não se sabia qual ainda. Agora, no entanto, isso já está definido. Beleza vai comandar os trabalhos no setor de Indústria, Comércio e Agropecuária chamado antes de Desenvolvimento Econômico, cargo ocupado até dia 31 por Flávio Augusto Piacenti Junior.

E como havia anunciado desde o início, Seba está escolhendo seu secretariado com base nos critérios técnicos e políticos. Nesse sentido, ele cravou bem o nome de Marcos Silvério Moreno Camargo, o popular Sargento Marcos Moreno para a Secretaria de Trânsito. Na questão técnica ele carrega a experiência de mais de 26 anos como Policial Militar e na política o legado de ter sido o quinto candidato a vereador mais votado dessas eleições, com 1.002 votos, ficando de fora da Câmara apenas por conta do quociente eleitoral.