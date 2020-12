O militar disputou uma vaga na Câmara nessas eleições e foi um dos mais votados, mas acabou ficando de fora por conta do quociente eleitoral

publicado em 10/12/2020

Sargento Marcos Moreno vai comandar a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança a partir de janeiro de 2021 (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma das principais novidades do secretariado apresentado pelo prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB), até agora, foi a escolha de Marcos Silvério Moreno Camargo, o popular Sargento Marcos Moreno, para o comando da Secretaria de Trânsito Transporte e Segurança. O militar disputou uma vaga na Câmara nessas eleições e foi um dos mais votados, mas acabou ficando de fora por conta do quociente eleitoral.Com a escolha de Moreno, Seba acabou abrangendo os dois critérios que defende desde a campanha eleitoral: o técnico e o político. Formado em Geografia, ele ingressou na Polícia Militar em 1993, atuando em Votuporanga e região por 26 anos. Nesse período ele passou por diversos cursos de aprimoramento na área de Segurança Pública.Já na parte política ela leva para dentro do governo a representatividade de seus 1.002 eleitores, que tinham ficado decepcionados com a conjuntura política no município, depois que ele ficou de fora do Legislativo.“Acredito que temos potencial e conhecimento para agregar ao governo, bem como um grupo muito forte que é a Polícia Militar, os nossos amigos que estão lá dentro e estão vivenciando os problemas no dia a dia e vão nos auxiliar a encontrar as melhores soluções. Na Secretaria quero representar não só as 1.002 pessoas que confiaram seu voto em mim, mas também toda a população”, disse ele.Questionado sobre qual das áreas de sua secretaria estava precisando de mais atenção, ele não titubeou ao classificar o Transporte, porém fez questão de frisar a necessidade de uma ação efetiva de educação no Trânsito.“Acredito que teremos que trabalhar muito para melhorar o nosso setor de transporte, mas o trânsito em si também é muito dinâmico, tanto pelo crescimento da cidade, como por questões educacionais dos próprios motoristas. Os acidentes acontecem muito por falta de consciência por parte dos condutores, então, o nosso trabalho será realmente voltado para essa conscientização e orientação para que o trânsito possa fluir melhor e com mais segurança”, finalizou.