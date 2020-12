A pedido de moradores o A Cidade questionou a Saev sobre o problema e a autarquia respondeu que deve fazer a limpeza

publicado em 16/12/2020

Boa parte do lago no Parque da Cultura já está tomada por aguapés (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) já colocou em seu cronograma de serviços a limpeza dos aguapés que já tomam conta boa parte do lago do Parque da Cultura. A informação foi divulgada após um questionamento feito pelo A Cidade por conta das inúmeras reclamações sobre a situação.

Preocupados com a rápida proliferação da planta aquática, vários moradores procuraram a redação para relatar o problema que já se tornou “comum” nessa época do ano, mas acaba deixando feio o principal cartão postal da cidade. "Tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude antes do Natal. Isso está feio, parece que está abandonado", disse José Carlos, que mora nas proximidades.

A preocupação de José Carlos se estende também pelas redes sociais. Carlos Daniel Ferreira fez uma postagem em suas redes sociais, com imagens do local, e também cobrou providências. “A gente sabe que é a natureza, mas não dá para deixar assim. O pior é a falta de educação das pessoas que ainda jogam garrafas e lixo no lago”, completou.

Outro lado

De acordo com a Saev, a limpeza da represa da Avenida Paschoalino Pedrazzoli (atrás do Assary), que desagua no lago do Parque da Cultura, para depois ir para a Represa Municipal, já foi iniciada e a do Parque da Cultura está no cronograma para receber a limpeza.