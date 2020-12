Saev inicia racionamento de água em Votuporanga e morre Dalvo Guedes, o prefeito que acelerou o desenvolvimento de Votuporanga, são alguns dos destaques de setembro

publicado em 31/12/2020

Saev inicia racionamento de água em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Dia 28

Saev inicia racionamento de água em Votuporanga

Sem chuva e consequentemente com o nível de água da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” baixíssimo, a Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga) iniciou em 28 de setembro o racionamento de água na cidade. A informação foi dada em primeira mão à rádio Cidade FM pelo superintendente da Saev, WaldecyBortoloti.

Dia 1

Morre Dalvo Guedes, o prefeito que acelerou o desenvolvimento de Votuporanga

Faleceu no dia 1° de setembro, aos 93 anos de idade, o ex-prefeito de Votuporanga Dalvo Guedes. Vítima de um câncer, seu corpo foi sepultado sob os aplausos de amigos, familiares e admiradores de seu trabalho em prol da cidade.

Dia 3

Moradores registram imagens de suposto ‘Ovni’ em Votuporanga

Moradores de pontos distintosde Votuporanga registraram no inícioda noite do dia 3 de setembro, um conjunto deluzes que chamou a atenção echegou a ser chamado nas redessociais de Ovni (Objeto Voador nãoIdentificado). Um vídeo doobjeto no céu tomou contade muitos grupos de WhatsApp nacidade.

Dia 5

Região avança para fase amarela e comércio reabre as portas

Depois de 12 semanas consecutivas na fase laranja e uma na vermelha do Plano São Paulo de Retomada Econômica, Votuporanga, enfim, avançou junto com as demais 96 cidades da DRS XV para a fase amarela, que permite uma maior flexibilização das atividades comerciais. Com isso, academias, salões de beleza, bares, restaurantes,

lanchonetes e similares voltaram a atender.

Dia 13

PSDB oficializa Jorge Seba como candidato a prefeito

No dia 13 de setembro Jorge Seba (PSDB) deixou de ser “pré” e passou oficialmente a ser candidato a prefeito de Votuporanga. Os nomes do arquiteto e de seu candidato a vice, Cabo Valter (MDB), foram confirmados em suas convenções partidárias.

Dia 14

PTB confirma Hery Kattwinkel na disputa pela Prefeitura

PTB confirmou em convenção no dia 14 onome de Hery Kattwinkelcomo candidato a prefeito deVotuporanga. Sua chapa, ao ladodo servidor público, Paulo Amaral(Patriotas), foi a segunda a ser oficializadapara o pleito municipaldeste ano.

Dia 15

Convenção do Podemos coloca João Garcia no páreo