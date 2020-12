Votuporanga perde sua 100ª vida para o coronavírus e passa dos 5 mil casos da doença e outras manchetes marcaram presença em outubro

publicado em 31/12/2020

A primeira vítima faleceu em 10 de maio e a centésima foi Creusa Donizete Simão Balduino, de 57 anos, que perdeu a vida em 14 de outubro (Foto: Arquivo Pessoal)

Dia 14

Votuporanga perde sua 100ª vida para o coronavírus e passa dos 5 mil casos da doença

A primeira vítima faleceu em 10 de maio e a centésima foi Creusa Donizete Simão Balduino, de 57 anos, que perdeu a vida em 14 de outubro. Na mesma data em que morreu a 100ª vítima, o total de pessoas infectadas pelo vírus superou a marca dos 5.000 na cidade. Foram quatro meses, desde o primeiro caso na cidade, para se chegar a 1.000 ocorrências positivas e apenas mais três para quintuplicar esse número.

Dia 1

Candidato diz que quer ser vereador para comprar um Corolla e ficar bem de vida

O vídeo de um candidato de Votuporanga a vereador viralizou nas redes sociais. Nele, José Alves da Silva, mais conhecido como Zé da Cobra (Patriotas), catador de recicláveis, dizia que queria ser vereador porque o salário é bom e queria “ficar bem na vida”, além de comprar um Corolla. A declaração gerou polêmica, repercutiu e mais tarde foi parar na Justiça Eleitoral.

Dia 6

Justiça Eleitoral julga primeiro caso de ‘Fake News’ nas eleições em Votuporanga

O juiz eleitoral de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza, aplicou a primeira sentença contra as chamadas “Fake News” em Votuporanga. A decisão envolve o candidato a vereador Renato Abdala (Patriota), e o candidato a prefeito, Jorge Seba (PSDB). De acordo com a sentença, Renato Abdala não conseguiu comprovar em juízo as acusações que fez em um vídeo divulgado em suas redes sociais, sobre um suposto empreendimento de R$ 15 milhões, onde Jorge Seba seria “sócio oculto”. O candidato a vereador teve que se retratar nas redes sociais.

Dia 7

Duas escolas retomam as aulas presenciais na cidade

Seguindo os protocolos de saúde, apenas duas escolas públicas retomaram as aulas presenciais em Votuporanga, após autorização dos governos estadual e municipal. O primeiro dia de aula no município foi marcado pela presença de poucos alunos nas escolas estaduais Cícero Barbosa Lima Junior e Maria Nívea Costa Pinto Freitas.

Dia 9

Decreto amplia horário do comércio e libera shows e eventos culturais na cidade

A Prefeitura de Votuporanga através de decreto ampliou o horário de atendimento do comércio de oito para dez horas diárias (entre as 6h e as 22h), também autorizou shows ao vivo em bares e restaurantes, bem como a realização de eventos privados em salões de festas, chácaras ou similares e buffet. A medida levou em consideração os bons índices do municio quanto a pandemia e também a classificação desde o início de setembro na fase amarela do Plano SP.

Dia 16

Tribunal do Júri condena os acusados do assassinato de Thui Seba a 48 anos de prisão

Em um julgamento que estendeu a madrugada, Cláudio Yuri Baptista e Keyssel Eduardo de Oliveira, mais conhecido como Boiadeiro, foram julgados culpados do homicídio triplamente qualificado (torpeza, crueldade e dos recursos que dificultaram a defesa da vítima) do empresário e advogado votuporanguense José Arthur Vanzella Seba, mais conhecido como Thui Seba. Somadas as penas, a condenação chegou a 48 anos.

Dia 20

Justiça Eleitoral aprova as três candidaturas a prefeito

O juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza, julgou todos os pedidos de registros de candidaturas a prefeito e vice-prefeito no município e aprovou todos os nomes para disputar o pleito no dia 15 de novembro. Assim, Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB) ficaram aptos para disputar os votos nas urnas.

Dia 24

STF nega liminar e Prefeitura tem que extinguir cerca de 115 cargos em comissão