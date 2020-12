Médico é sequestrado no centro de Votuporanga e passa por momentos de terror em cativeiro é uma das manchetes de agosto

publicado em 31/12/2020

Médico é sequestrado no centro de Votuporanga e passa por momentos de terror em cativeiro (Foto: Reprodução)

Dia 20

Médico é sequestrado no centro de Votuporanga e passa por momentos de terror em cativeiro

O médico votuporanguense, José Maria Gonçalves Filho, passou por momentos de terror na mão de três sequestradores no dia 20 de agosto. O que foi tratado inicialmente como um sequestro relâmpago, na verdade foi um crime bem orquestrado por criminosos experientes, que montaram até um cativeiro onde mantiveram a vítima enquanto invadiam e roubavam sua residência.

Dia 6

Supremo derruba liminar do Sincomércio elockdowné retomado em Votuporanga

No dia 6 de agosto, o STF (Supremo TribunalFederal) acatou um pedido da Prefeitura deVotuporanga e derrubou a liminarconquistada pelo Sincomércio (Sindicatodo Comércio Varejista) contralockdown aos domingos. Com adecisão, apenas postos de combustíveise farmácias puderam abrirsuas portas no domingo de Diados Pais.

Dia 10

Votuporanga perde sua primeira profissional da Saúde para o coronavírus

Votuporanga perdeu no dia 10 de agosto sua primeira profissional da saúde na batalhacontra o coronavírus. Isabel Maria Pereira, de 51 anos, era técnica deenfermagem na Santa Casa há maisde 15 anos e não resistiu depois de26 dias internada na UTI do própriohospital onde trabalhava.

Dia 21

Decreto ‘antecipa’ fase amarela e libera atividades comerciais em Votuporanga

O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), publicou em 21 de agosto um decreto queflexibilizava as atividades econômicasno município conforme a faseamarela do plano São Paulo deretomada econômica. Com isso,bares, restaurantes, salões de belezae academias puderam abrirsuas portas, mesmo com toda a região ainda na fase laranja. A medida também revogou integralmenteo lockdown instituído aos domingos.

Dia 22

Defensoria Pública vai à Justiça contradecreto que ‘antecipou’ fase amarela

Defensoria Pública do Estado acionou a Justiça contra o Decreto Municipalnº 12.590, que “antecipou” a faseamarela do Plano São Paulo paraVotuporanga. Além de pedir a imediatarevogação do Decreto, a açãosolicita a imposição de uma multadiária de R$ 10 mil, caso o municípiodescumpra as fases do Plano,além de oficiar o Ministério Públicopara a apuração de possível atode improbidade administrativa.

Dia 25

Promotor diz que municípios do entorno nem deveriam existir

O Promotor de Justiçavotuporanguense, José Vieira da Costa Neto, causou polêmica no dia 25 de agosto nas redes sociais ao dizer,em seu parecer, que os municípiosdo entorno, com raras exceções,nunca fizeram a suaparte e nem deveriam existir. O promotor afirmou ainda que Votuporanga “é uma ilha nessa infeliz região”.

Dia 27

Tribunal de Justiça derruba decreto que‘antecipou’ fase amarela

O desembargador do Tribunal de Justiça do estado deSão Paulo, Bandeira Lins, acatou, em 27 de agosto, o recurso impetrado pelaDefensoria Pública do Estado edeterminou a suspensão da eficáciado artigo 2º do Decreto Municipal12.590, que antecipou a faseamarela do Plano São Paulo emVotuporanga. Com a decisão, bares, restaurantes, academias e salõesde beleza foram novamenteobrigados a fechar suas portas parao atendimento presencial.

Dia 28

DIG prende suspeitos do sequestro ao médico José Maria