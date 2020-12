Ele assumiu a vaga no lugar de Hery Kattwinkel (PTB), que foi afastado do cargo após ter uma ação contra sua cassação indeferida pela justiça

publicado em 01/12/2020

Professor Casali assumiu ontem a vaga de Hery Kattwinkel na Câmara e participou da cotação de seis projetos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Tomou posse na Sessão Ordinária de segunda-feira (30) da Câmara Municipal de Votuporanga, o suplente e agora vereador professor Casali (DEM). Ele assumiu a vaga no lugar de Hery Kattwinkel (PTB), que foi afastado do cargo após ter uma ação contra sua cassação, em 2018, indeferida pela justiça. Hery recorre, mas ainda não há decisão sobre o caso.

Em seu primeiro discurso Casali, que já havia assumido a mesma vaga durante o primeiro período em que Kattwinkel ficou de fora da Casa (de maio de 2018 a maio de 2019), agradeceu ao presidente da Câmara Mehde Meidão (DEM) por "seguir a lei".

"Gostaria de me colocar, mais uma vez, à disposição dos meus colegas vereadores e dizer que neste período de um ano e meio eu fiquei fora, tive o prazer de acompanhar as sessões pela televisão e ver o amor que a gente tem no poder Legislativo. Me coloco mais uma vez à disposição e rogo a Deus para que a gente consiga, se for assim que a Lei mandar e foi assim que mandou, para que eu voltasse à Câmara para que a gente possa, nesse finalzinho de mandato, fazer com que as coisas continuem acontecendo", disse o vereador.

Em Plenário, Casali já participou da votação de seis projetos. O primeiro foi o de denominação do novo Paço Municipal, que, por votação unanime, agora será denominado de "Prefeito Dalvo Guedes". Na sequência ele também votou favorável ao "destombamento" da Catedral de Nossa Senhora Aparecida, a antiga Igreja da Matriz e de mais quatro projetos.

O afastamento

A Câmara Municipal de Votuporanga publicou, na sexta-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do Município, o edital de notificação do afastamento do então vereador Hery Kattwinkel do cargo. Na mesma edição foi publicada a convocação de seu suplente, o professor Casali (DEM).