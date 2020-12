Gaeco realiza operação em toda a região contra desvios de recursos enviados para a compra de respiradores

publicado em 17/12/2020

O foco da operação é a cidade de Palestina, onde o prefeito foi preso (Foto: João Selare/TV TEM)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, emitiu uma nota à imprensa sobre a operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado), com o apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), que apura o desvio de R$ 8 milhões de verbas públicas destinadas ao combate da Covid-19. Mandados foram cumpridos em Votuporanga, mas, de acordo com a nota, não envolvem a Administração Municipal.

De acordo com informações apuradas preliminarmente, a operação é focada no município de Palestina (que fica a cerca de 50km de Rio Preto), onde o prefeito Fernando Luiz Semedo, o Nandão (PSDB), foi preso e afastado do cargo.

Confira a nota da Prefeitura de Votuporanga em seu inteiro teor:

A Secretaria da Saúde e o Município de Votuporanga informam que não estão envolvidos na operação realizada pelo Ministério Público, nesta quinta-feira (17/12).

Importante esclarecer que o Município não adquiriu respiradores e que os três existentes foram cedidos pela Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, sendo dois portáteis (um na UPA e um no Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”,) e um ventilador pulmonar para leito, que está no Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”.