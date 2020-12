De acordo com o decreto, o aumento se deu diante da defasagem do valor cobrado pelos serviços

publicado em 23/12/2020

Novo valor será cobrado a partir de janeiro (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), publicou um decreto na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial do Município, que fixa em R$ 2,50 a tarifa unitária a ser cobrada dos usuários da Área Azul, pela aquisição do cartão de estacionamento para permanência de duas horas ou fração. A medida, que aumenta em R$ 0,50 o valor cobrado atualmente, vale a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

De acordo com o decreto, o aumento se deu diante da defasagem do valor cobrado pelos serviços que, atualmente, é o mesmo fixado desde de 2013, e estaria inviabilizando a operacionalização por parte do Centro Social.