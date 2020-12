Ação do Ministério Público, com apoio da Polícia Militar, investiga o desvio estimado em R$ 8 milhões

publicado em 17/12/2020

Promotores e policiais militares cumprem mandatos em várias cidades da região (Foto: Arquivo pessoal)

Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado), com o apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), cumpre na manhã desta quinta-feira, 17, diversos mandados de busca e apreensãopara apurar o desvio de R$ 8 milhões de verbas públicas destinadas ao combate da Covid-19.

Os mandados estão sendo cumpridos em estabelecimentos e escritórios de advocacia das cidades Rio Preto, Bebedouro, Macaubal, Palestina e Votuporanga.