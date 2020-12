Logo nas primeiras horas da manhã alguns chegaram a encher baldes e copos para mostrar, por meio de fotos, a água turva que saia de suas torneiras

publicado em 29/12/2020

Moradores da região central registraram água barrenta saindo de suas torneiras na manhã de ontem em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMoradores da região central de Votuporanga, Vila Paes e Jardim Brisas Suaves, procuraram ontem a Cidade FM para registrar reclamações sobre a cor da água. Logo nas primeiras horas da manhã alguns chegaram a encher baldes e copos para mostrar, por meio de fotos, a água turva que saia de suas torneiras.Um dos reclamantes foi o ouvinte Vilmar Fernandes, que mora na Vila Paes. Ele reparou a cor da água logo que abiu as torneiras e registrou o fato por fotografias. Outra que também reclamou foi Elisangela Borges. Na casa de sua filha, na rua Rolândia, Jardim Brisas Suaves, a mesma cena se repetiu e assustou os moradores.Procurada, a Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga), por meio de seu superintendente, Waldecy Bortoloti, disse que já tomou conhecimento da reclamação e determinou que técnicos avaliassem a situação.Segundo ele, a cor turva pode ter sido ocasionada pelo rompimento de algum cano que, depois de consertado, acaba deixando algumas impurezas que são rapidamente eliminadas.Bortoloti pediu ainda para que todos os casos como esse sejam apresentados à Saev para que as equipes sejam direcionadas para o local exato, possibilitando descobrir a causa do incidente e a solução.