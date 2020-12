Agora ex-presidente da Alvinegra, Marcelo Stringari irá se mudar para São Paulo e trabalhar em um escritório que agencia jogadores

publicado em 29/12/2020

Marcelo Stringari deixa não é mais o presidente do CAV; Caskinha assume em seu lugar (Foto: CAV/ redes sociais)

Depois de sete anos, um acesso de divisão e um título inédito da Copa Paulista (2018) à frente da presidência do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Stringari deixa o posto máximo na diretoria do CAV. Quem assume é o empresário artístico e um dos diretores do clube, Edilberto Fiorentino, o Caskinha. A Pantera irá oficializar a mudança no início de janeiro.

Responsável pela montagem do elenco da Votuporanguense desde 2013, o agora ex-presidente Marcelo Stringari irá se mudar para São Paulo, mas continuará trabalhando no meio do futebol em um escritório que agencia grandes jogadores no Brasil e exterior. Apesar de deixar a presidência da Alvinegra, nos bastidores ele ajudará o novo presidente a formar a equipe que disputará a Série A3 em 2021.

“A Votuporanguense é e sempre será o clube do meu coração. Nunca vou abandonar o clube, sempre estarei por perto. Tudo que conquistei no futebol, os relacionamentos e amizades que fiz, tudo foi por causa da Votuporanguense. Sou imensamente grato a toda diretoria que me deu esta oportunidade. Aprendi muito com o CAV e estarei sempre torcendo pelo clube”, afirmou Marcelo Stringari em contato com nossa reportagem.

O ex-presidente do CAV conta que leva muito mais alegrias do que tristezas do clube, e também elegeu seu momento de maior emoção na Alvinegra. “O jogo da final da Copa Paulista, contra a Ferroviária, em Araraquara, com certeza é inesquecível. Vencemos uma equipe com muito mais estrutura que nós. Aquele jogo foi minha maior emoção no futebol”, disse.

Conquistas

Os dois maiores momentos de Marcelo Stringari a frente do CAV foram o acesso à Série A2, em 2015, naquele bom time com jogadores como Paulinho, Victor Palito e Anderson Cavalo, e o título inédito da Copa Paulista, em 2018, com um plantel que surpreendeu com Erick Sales, Bruno Baio, Dudu, entre outros. Entre as decepções como mandatário do CAV estão o rebaixamento este ano para Série A3 e a perda do primeiro jogo da Copa do Brasil, em 2019, para o Ypiranga-RS, na Arena Plínio Marin.

Série A3