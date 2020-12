Toda a ação foi promovida com o dinheiro que foi arrecadado com a venda de doces o ‘Bazar dos Doces’ no último sábado (19)

publicado em 23/12/2020

LEO Clube finaliza o ano com mais uma boa ação, desta vez para o Recanto Tia Marlene que atende crianças da cidade (Foto: LEO Clube Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Em mais uma ação solidária o LEO Clube de Votuporanga, com a parceria dos clubes Lions e Lions ‘Grandes Lagos’, com o dinheiro arrecadado de mais um ‘Bazar dos Doces’ no último sábado (19), entregaram anteontem, ao Recanto Tia Marlene, sacolinhas surpresas para todas as crianças atendidas pela entidade.

Desta vez os clubes escolheram o Recanto justamente por atenderem as crianças.Segundo o vice-presidente do LEO, João Vitor Ferrarez, a iniciativa preza por significar o Natal em cada pequena vida. “Muitas crianças não têm a condição de ter brinquedos ou uma sacolinha surpresa para lembrarem desta data que é muito importante, não só para presentes, mas sobre superação, união, sobre empatia”, explicou.

A arrecadação do dinheiro, por meio do bazar que ocorre aos sábados em frente a Concha Acústica, bem como a entrega no Recanto Tia Marlene, seguiram os protocolos estabelecidos, com número reduzido de pessoas. Em nota nas redes sociais, os clubes não dispensam agradecimentos a todos os participantes. “Agradecemos a todos que compraram seus docinhos, garantindo assim que consigamos continuar com nosso trabalho voluntário”, disse em nota.