João Neves, de 62 anos, se dedica de corpo e alma para manter a tradição do Papai Noel

publicado em 23/12/2020

João Neves trabalha profissionalmente como Papai Noel, começou na cidade e se tornou um dos ícones na região (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Nos dois últimos meses do ano, é quando as luzes, o vermelho, o verde, obranco ganham mais valor, dando vida a símbolos de lembrança do nascimento de Jesus e a comemoração do Natal. É nesse período também que surge a figura do bom velhinho, o Papai Noel, o que, em Votuporanga, remete à história de João Neves, de 62 anos, que se dedica de corpo e alma para manter a tradição.

João já é reconhecido em todo o noroeste paulista com a interpretação do Papai Noel, tendo atuado em shoppings da região, e até mesmo em Araçatuba. Mas não é preciso ir tão longe para contar sobre início, porque foi em uma rede de supermercados de Votuporanga, que há 13 anos ele começou a trilhar a vocação.

Por oito anos fez a alegria da molecada com anual chegada do Papai Noel na rede de supermercados, em que saltava de paraquedas e chegava de helicóptero. Depois começou a ser visto e chamado para trabalhos em Araçatuba, onde atuou por quatro anos. Já neste ano, a alegria de trabalhar não foi realizada, isso tudo por conta da pandemia.

Masa paixão pelo trabalho é o que o move a realizá-lo até o fim de seus dias. Por isso, João Neves disse que foi a profissão em que pode se encontrar como pessoa. “É uma das coisas mais gratificantes que fiz em minha vida e faço, espero não parar tão cedo, porque é tão maravilhoso, você convive não só com crianças, mas jovens, adultos, idosos, todos que gostam do papai Noel”, disse ele.

João tem barbas e cabelos naturais, que deixa crescer ao longo do ano para as festividades natalinas e que possa trabalhar marcando gerações e levando alegria para crianças da região. Além de trabalhar nos shoppings e galerias, ele também trabalha na véspera ao entregar os presentes para residências de amigos.