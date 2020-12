Medida, à princípio, não afeta a cidade já que decreto que autoriza abertura por dez horas (sem limite de horário) vigora

publicado em 12/12/2020

Determinações do estado para o fechamento de bares às 20h não afesta Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O governo de São Paulo anunciou ontem a redução do horário de funcionamento de bares e a ampliação do horário de operação de lojas e shoppings como medida para tentar conter o avanço de casos de coronavírus em todo o estado. Em Votuporanga, o prefeito João Dado (PSD) não publicou decreto regulamentando a decisão do estado, por tanto, tudo segue como estava.

Pelas novas normas do estado, divulgadas durante uma coletiva de imprensa na tarde de ontem, bares, que antes podiam funcionar até as 22h, deverão fechar às 20h. Os restaurantes e lojas de conveniência poderão continuar abertos até 22h, mas deverão parar de servir bebidas alcoólicas às 20h.

Em Rio Preto, a Prefeitura decidiu seguir o governo do Estado de São Paulo e determinou o fechamento de bares a partir das 20h para conter aglomerações e frear a disseminação do coronavírus.

Por meio de decreto, o prefeito rio-pretense Edinho Araújo (MDB), além de adotar as determinações do estado ampliou as restrições ao proibir acompanhantes em estabelecimentos como supermercados. Os bares e restaurantes também estão proibidos de colocar mesas e cadeiras nas calçadas e as músicas ao vivo nestes locais também estão proibidas.

Votuporanga