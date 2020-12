Nesta sexta-feira tem ainda mais atrações para o público e amanhã o show ficará por conta de Zeca Baleiro com suas melodias certeiras

publicado em 11/12/2020

Zeca Baleiro será uma das principais atrações de amanhã da 10ª edição do Fliv (Foto: Silvia Zamboni)

Franclin Duarte

A 10ª edição FLIV (Festival Literário de Votuporanga) avança hoje para o seu segundo dia de atrações e confirmou para amanhã uma apresentação ainda mais especial: Zeca Baleiro. O show, exclusivo para o público do Festival, será transmitido a partir das 21h, pelo canal do FLIV no Youtube.

Com melodias certeiras, arranjos elaborados e poesia em alta voltagem, Zeca Baleiro promove shows com canções originais, além de interpretar outros compositores e trilhar pelos caminhos da literatura e do teatro. Em 2020, lançou o primeiro single do álbum ‘Canções d’Além-mar”. Em julho, produção musical completa que homenageia autores portugueses, chegou nas plataformas de música.

O primeiro disco de Baleiro foi lançado em 1997, com o nome “Por Onde Andará Stephen Fry?”. Desde então, lançou outros dez discos autorais, alguns projetos especiais e oito DVDs. Em 2014, se aventurou no mundo infantil ao lançar o CD “Zoró (bichos esquisitos)” e logo em seguida o DVD em animação “A viagem da Família Zoro”. Quatro anos depois, no final de 2018, lançou “Zureta – vol.2”, recheado com com “malucagens e molequices”, como brinca Zeca Baleiro. Em fevereiro de 2019, estreou o show “Zoró Zureta”, em que reúne canções dos dois álbuns.

“Receber o Zeca no FLIV nos dá muita alegria. O Festival, que já foi palco de diversos músicos, agora leva a atração para dentro da casa das pessoas. Neste sábado, por meio do FLIV On-Line o nosso público vai poder cantar e curtir cada música, por meio do nosso canal do Youtube, assim o Festival segue cumprindo a sua missão de disseminar cultura e literatura”, destacou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga.

Agenda

Mas, antes da apresentação de Zeca Baleiro amanhã, hoje a agenda já está recheada de grandes atrações, começando logo cedo, às 8h. Confira a agenda:

8h - Oficina | Vamos falar de mediação de leitura e afeto?;

8h - Dança | Melhor Idade em Movimento, com Dimas Fernandes;

10h - Contação de Histórias | Romeu e Julieta, com Aline Botelho;

11h - Oficina | Pintura on-line, com Gustavo Rapassi;

13h - Minidocumentário | Autorias: escritas e escritores de Votuporanga “A Gravidinha”, com Zulaiê Breviglieri;

14h - Bate-papo com escritor | Ensinando Habilidades Sociais para as crianças, com Raquel Sartori;

15h - Contação de Histórias | Andira – Por que Crescemos, com Kiara Terra;

16h - Bate-papo com escritor | Valéria Valls, com o tema “A biblioteca contemporânea e a aproximação com suas comunidades”;

17h30 - Teatro | O Poderoso Palhaço, com Cia. Aliteatro;

18h30 - Workshop de Composição | Letra e Música / Violão e a canção brasileira, com José Cássio Jaber;