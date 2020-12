Isabel Gleriani e seu esposo Antonio Gleriani, sofreram o acidente na última sexta-feira (27), passaram por atendimentos e não resistiram

publicado em 01/12/2020

As vítimas Isabel e Antônio Gleriani foram atingidas por uma composição de trem na última sexta-feira (27), não resistiram e faleceram (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm acidente na última sexta-feira (27) entre um carro e um trem, em Valentim Gentil, resultou na morte do casal Isabel e Antonio Gleriani. As vítimas ficaram por horas presas às ferragens, foram socorridas e encaminhadas a Santa Casa de Votuporanga.Dona Isabel, de 75 anos, era quem conduzia o veículo no momento da colisão e foi a primeira a falecer na madrugada do sábado (28). Ela chegou a ser transferida para o Hospital de Base de Rio Preto, devido ao agravamento de seu quadro, lutou pela vida, mas acabou não resistindo.Já o senhor Antonio, de 76 anos, até a manhã do sábado, mantinha quadro estável na Santa Casa de Votuporanga, onde já havia passado por atendimentos e esperava melhora em seu quadro. Porém, na manhã de ontem ele também não resistiu as complicações e faleceu.Assim como toda a família, o filho do casal, Flávio Henrique Gleriani, está consternado com a perda trágica e repentina dos pais. “Estou sem palavras, sem chão, sem nada”, disse o filho.Além de Flávio, eles deixam os filhos Antonio Valdecir Gleriani Filho (em memória) e Adrien Cristina Gleriani, além de netos e bisnetos, demais familiares e amigos.As vítimas eram moradoras de Valentim Gentil. Isabel foi sepultada anteontem, às 8h e seu Antonio foi sepultado ontem, às 19h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.RumoEm nota, a Rumo afirmou que o maquinista acionou os procedimentos de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição.“É obrigatório que os veículos parem em uma distância segura e se certifiquem de que não há trens se aproximando antes de efetuar o cruzamento. A empresa realiza campanhas de conscientização para alertar motoristas e pedestres sobre os cuidados com o trem", consta em trecho da nota.