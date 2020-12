Quem comprou o frango antecipado concorrerá hoje, por meio de uma live no Facebook da Paróquia a diversos brindes

publicado em 12/12/2020

A ‘Festa do Frango’ realizará hoje o sorteio dos brindes as pessoas que compraram o frango antecipadamente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A ‘Festa do Frango’, que será realizada amanhã pela Paróquia Santa Luzia, em alusão as comemorações a padroeira, sorteará hoje, por meio de uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Paróquia, diversos brindes as pessoas que compraram o frango antecipadamente.

A entrega dos frangos acontecerá amanhã em dois horários, nos turnos da manhã e da tarde: das 11h às 13h e das 14h às 20h. O local de retirada é o Centro de Eventos da Paróquia Santa Luzia, localizado na rua São Paulo, 4521, no bairro Vila Marin, região Central de Votuporanga.

Ainda é possível realizar reservas, na secretaria da Paróquia pelo telefone 3422-2600. São ofertados frangos assados recheados e uma porção de arroz pelo valor de R$35. Além disso, está a venda também potes de sorvete por apenas R$20.

Missas

Amanhã ocorrerá as missas em louvor a Santa Luzia, que é protetora da saúde e da visão. Ela é lembrada em grandes festividades pela paróquia de Votuporanga na praça Santa Luzia, assim como pelos seus fiéis em toda a região.