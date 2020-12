Cleusa Maria Francisco, de 56 anos, lutou por 26 dias contra a doença e suas complicações

publicado em 16/12/2020

Cleusa lutou por 26 dias contra a Covid-19, mas acabou não resistindo e morreu na manhã de ontem; ela é a 118ª vítima (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Votuporanga registrou ontem mais uma morte em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Cleusa Maria Francisco, de 56 anos, lutou por 26 dias contra a doença, mas acabou não resistindo e faleceu, se tornando a 118ª vítima no município desde o início da pandemia.

De acordo com seu irmão, Dorcílio Antonio Francisco, Cleusa, que era funcionária do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), contraiu o vírus junto com outros cinco familiares, ao viajar para Urânia para cuidar de uma irmã que estava doente. Quando retornou ela já estava com os sintomas e, depois de alguns dias se cuidando em casa, teve que ser internada.

“Ela cuidava de todos nós, tinha um coração enorme e ajudava todo mundo. Não tomava um refrigerante, não comia besteira, levava uma vida saudável, aí vem uma doença como essa e leva ela. É muito triste”, disse Dorcilio.

Dos cinco contaminados, Cleusa e uma sobrinha apresentaram complicações. A sobrinha ainda está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Jales.

Solteira, Cleusa não deixa filhos, mas deixa um vasto círculo de amizade e os irmãos: Dorcilio, Pedro, Terezinha, Joana, Edirlei e Joaquim.