As apresentações acontecem por meio do Facebook e Youtube da escola, amanhã haverá mais quatro sessões do evento

publicado em 12/12/2020

Almagêmea apresenta seu 23º Espetáculo de Dança de forma online por meio do Facebook e do Youtube da escola (Foto: Amarilis/Almagêmea)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O 2020 foi um ano de muitas mudanças, e o anual Espetáculo de Dança promovido pela a Almagêmea Escola e Boutique de Dança, que já vai para seu 23º ano, também terá alterações e acontecerá de forma online. Por meio de live no Facebook e no Youtube, os espectadores poderão conferir, amanhã, quatro sessões de danças no evento.

No último domingo (6), aconteceram as primeiras sessões do espetáculo que tem como tema 2020, todo pensado em trazer mensagens positivas e sensações de fé, bom ânimo, coragem para os novos dias que virão. O evento está dividido em sessões, para seguir o protocolo estabelecido pelas autoridades de saúde, com elencos e coreografias diferentes a cada nova apresentação.

Amanhã, mais quatro sessões estrearão no evento, nos horários das 15h30, 17h, 18h30 e 20h, em um formato híbrido e com segurança para os alunos e os convidados. Cada uma das apresentações com duração de 30 minutos.

Todas as produções de Espetáculos realizadas pela Almagêmea, ao longo destes 22 anos, foram sempre valorizando não apenas o resultado final, mas como o processo de construção. Em post nas redes, a escola diz que o propósito desse ano é proporcionar um momento feliz para alunos e familiares, que aguardam durante o ano por essa apresentação.