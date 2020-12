De acordo com dados da Secretaria Estadual da Fazenda, 1.250 motoristas de Votuporanga não pagaram o imposto

publicado em 04/12/2020

Com a pandemia, mais de 1,2 mil votuporanguenses deixaram de pagar o IPVA este ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Os reflexos provocados pela crise resultante da pandemia do coronavírus não param de aparecer. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Fazenda, 1.250 votuporanguenses não conseguiram quitar, neste ano, o IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) e já estão, inclusive, sujeitos a multa de 20%, além de poderem ter os nomes inscritos na Dívida Ativa do Estado.

Os números revelam ainda que só com esses contribuintes o estado e o município deixaram de arrecadar R$1.209.104,17. Exatos 40% desse montante (cerca de R$ 483 mil) iriam para os cofres da Prefeitura, enquanto o restante seria dividido entre o estado (40%) e o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, esses proprietários receberão um comunicado sobre o lançamento dos débitos do IPVA. O aviso trará a identificação do veículo, os valores do imposto, da multa incidente (20% do valor devido) e dos juros de mora, além de orientação para pagamento ou defesa.