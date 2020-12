Lojas ficarão abertas até às 22 horas, com atendimento especial também aos sábados, até às 18h; consumidor que comprar nas lojas participantes, concorrerá a um carro 0km e vales-compras

publicado em 10/12/2020

A chegada do Papai Noel será diferente por conta da pandemia, mas com muita magia e alegria (Foto: Comunicativa)

O comércio de Votuporanga já está preparado para o fim de ano. O período é considerado o principal no calendário de vendas e, em Votuporanga, conta com o incentivo da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. Além da tradicional campanha de fim de ano, os lojistas também atenderão em horário especial a partir desta sexta-feira (11/12).

Com a publicação do decreto municipal nº 12.865, as lojas podem abrir de segunda a sexta-feira até às 22 horas. Nos sábados (12 e 19/12), a abertura é até às 18 horas. Todos devem respeitar as normas de segurança sanitária, como o distanciamento social, uso correto da máscara e higienização frequente das mãos.

“Esse horário especial, que conversamos e definimos com o prefeito João Dado, é extremamente importante para a manutenção dos negócios. O comércio é um dos principais geradores de emprego e renda, com a abertura no fim do ano, contribui ainda mais com a economia, depois de um ano tão incerto”, destacou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

As lojas de Votuporanga se preparam para este período. Além de ofertas, novidades e formas diferenciadas de pagamento, em muitas empresas o consumidor pode fazer as suas compras de forma on-line e receber o produto em casa. No site da ACV (www.acvnet.com.br/delivery), tem a relação de associados que oferecem este serviço.

Chegada do Papai Noel

Outra novidade este ano, é a chegada do Papai Noel, que será diferente, por conta da pandemia, mas com muita magia e alegria. Para evitar a aglomeração de pessoas, o bom velhinho da ACV não descerá na Concha Acústica, mas terá um encontro com a população por meio de uma carreata nesta sexta-feira (11/12), a partir das 19h, que será promovida pelas principais ruas da cidade.

