publicado em 02/12/2020

Carlos Eduardo Ramalho Matta, fez o compromisso de aproximar cada vez mais os comerciantes da associação (Foto: ACV)

Franclin Duarte

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realizou anteontem sua tradicional cerimônia de posse da nova diretoria, porém, em razão da pandemia do coronavírus, este ano ela teve que ser diferente, com a com participação presencial restrita a membros da Diretoria Executiva e imprensa.

Mesmo com as limitações, que atendem as regras de segurança sanitária e buscam a prevenção e o combate à Covid-19, a cerimônia foi marcada pela emoção do novo presidente, Carlos Eduardo Ramalho Matta, que fez o compromisso de aproximar cada vez mais os comerciantes da associação.

"A nossa missão será trazer o associado cada vez mais para dentro da nossa entidade. É preciso que ele conheça cada serviço que aqui é oferecido e que são de fundamental importância para o impulsionamento dos seus negócios”, comentou o novo presidente da ACV, Carlos Matta.

Também participaram da cerimônia, o prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), o prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB), e o vereador Osmair Ferrari (PSDB), representando a Câmara Municipal. Todos, em seus pronunciamentos, destacaram a importância da entidade e os desafios que estão sendo vencidos pela categoria.

“Ao Valdeci (Merlotti) quero dar os parabéns por sua gestão e a toda a sua diretoria pela condução das tratativas com a Prefeitura e com todos os órgãos para atender aos interesses dos comerciantes nesse momento tão difícil. Ao Carlinhos quero dizer que estaremos sempre o recebendo para sempre estabelecer parcerias com toda a classe, valorizar sempre e estimular o nosso comércio para nos tornarmos cada vez mais líderes regionais”, disse o prefeito eleito Jorge Seba.

A cerimônia também contou com o tradicional descerramento da placa com a foto de Valdeci Merlotti e entronização na galeria de ex-presidentes da entidade.

“Quero agradecer ao apoio de todos, nesses mais de dois anos de mandato. A Associação Comercial não é feita de presidentes, mas também de diretores, colaboradores e comerciantes. Essa união é uma das características da entidade, que é considerada uma das principais do Estado”, destacou Valdeci Merlotti.

Os convidados receberam a prestação de contas do trabalho desenvolvido pela diretoria comandada por Valdeci Merlotti. O material também ficará disponível no site da entidade.

Diretoria