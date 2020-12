O lançamento será no próximo dia 20 de dezembro, na Lord Lion Cervejaria, em Votuporanga

publicado em 17/12/2020

Cajú Neto lança seu primeiro livro relatando as experiências vividas na adolescência na cena punk antes do “boom” do rock nacional (Foto: Divulgação)

O radialista, jornalista e roqueiro Cajú Neto, lança a sua primeira obra literária no próximo dia 20 de dezembro, na Lord Lion Cervejaria, em Votuporanga. O “Grito Suburbanoe o boom do rock nacional nos anos 80” é um retrato das memórias e experiência musicais vividas por Cajú na capital paulista, com o surgimento das primeiras bandas de punk rock.

Foi com a intenção de traçar a linha do tempo do crescimento da atividade criativa das bandasde punk rock lançadas em São Paulo, que partiu a ideia de contar a história desse movimento vivido pelo autor, que originou as grandes bandas do cenário do rock nacional, como: RPM, Plebe Rude, Capital Inicial, Legião Urbana, os já estourados Ira! e Titãs, no sul o Engenheiros do Hawaii e na Bahia, Camisa de Vênus.

“As bandas saíram de porões e de casas de shows pequenas como Madame Satã e Ácido Plástico para se apresentar em grandes palcos, como o Canecão no Rio de Janeiro e o Olímpia em São Paulo”, explicou o autor.

Direto das casas de show pequenas da capital paulista onde viu surgir as primeiras bandas de punk rock que antecederam o sucesso do rock nacional, para as letras de seu livro, que no lançamento na Lord Lion contará com o show de Gustavo Bolzan.

O livro

O livro surgiu de uma pesquisa teve início em 2011 quando ainda cursava a faculdade de jornalismo e no trabalho de conclusão de curso mergulhou na cena punk em São Paulo dos anos 1980. A ideia com a publicação do livro é mostrar a explosão das bandas com influência punk, de acordo com o testemunho e olhar pessoal do autor. “Vivi a cena punk entre 1982 e 1987. Bebi da fonte com o privilégio de ter curtido centenas de shows”, finalizou.

O trabalho de pesquisa foi profundo e contou com a colaboração de várias pessoas, como a ajuda de Clemente do Inocentes e Plebe Rude, Rosane Medeiros e Rui Mendes com as fotos originais da época e de informações relatadas em “lives” pela internet com figuras como Guilherme Isnard da banda Zero, Kiko Zambianchi, Finho da banda 365, entre outros.

Legenda:

Cajú Neto lança seu primeiro livro relatando as experiências vividas na adolescência na cena punk antes do “boom” do rock nacional