publicado em 23/12/2020

Alício Simioli falou com o A Cidade sobre as mudanças na tributação com o Pacote de Ajuste Fiscal (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O Pacote de Ajuste Fiscal, que, dentre outras medidas, criou um complemento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no estado de São Paulo, tem preocupado empresários e contabilistas de Votuporanga. É que a medida, segundo eles, aumenta a carga tributária e, consequentemente, deve provocar uma alta no preço final para consumidores que pode chegar a 13,6%.

De acordo com a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), a medida elevará os preços finais ao consumidor para diversos produtos, como carne (alta de até 8,9%), leite longa vida (8,4%) e medicamentos para tratar Aids na rede privada (14%).

“O aumento do ICMS trará resultados desastrosos para a economia paulista e também causará desemprego em São Paulo, uma vez que as empresas terão incentivo para se mudarem para outros Estados, onde a carga tributária não subiu, ou mesmo para o exterior, comprometendo a recuperação da economia paulista e brasileira”, diz a entidade representativa.

Procurado pelo A Cidade, o estado, por sua vez, nega que tenha aumentado tributos e afirma que apenas reduziu os benefícios fiscais concedidos a alguns setores.

“O Governo de São Paulo não aumentou impostos em meio à pandemia. A lei 17.293/2020 promoveu a redução linear de 20% nos benefícios fiscais que são concedidos a alguns setores. Ou seja: 80% do benefício foi preservado. O Governo decidiu manter as alíquotas e as isenções dos alimentos e medicamentos que compõem a cesta básica, além de alguns medicamentos. Com a aprovação da lei, o Governo do Estado estima para 2021 cerca de R$ 7 bilhões para fazer frente a despesas com pagamento de servidores, manutenção dos serviços públicos de qualidade e ampliação da capacidade de investimento do Estado”, disse o estado em nota.

Especialista

Para falar mais sobre o assunto o A Cidade conversou com o contador Alicio Simioli. Ele, que é um dos responsáveis pelo escritório Skala, de Votuporanga, está acompanhando de perto as alterações promovidas pelo governo, para poder dar a assistência aos seus clientes, e garante que a medida aumenta sim a carga tributária.

Quais serão os principais setores afetados?

Comercio alimentício, com destaque para os produtos hortifrutigranjeiros,além de fertilizantes, produção rural, revenda de máquinas e veículos usados, indústria moveleira, etc.

Com base em sua experiência no ramo, a partir de quando o consumidor começará a sentir a diferença nos preços por conta do pacote de ajuste fiscal? E de quanto, em média, deve ser essa majoração final ao consumidor?

O consumidor deverá sentir o impacto das alterações já no início de janeiro, período onde estas alterações começam a vigorar. Segundo fonte da FIESP, a majoração terá uma média de aproximadamente 7% sobre o preço ao consumidor final, variando de acordo com o produto ou a atividade, de 1,8% a até 14% em alguns seguimentos.

Qual o impacto que essas alterações do pacote de ajuste fiscal do estado provocarão nas empresas de Votuporanga?

O impacto destas alterações será sentido pelas empresas de Votuporanga e, em alguns casos, de forma mais severa. Diversas alterações afetarão, de forma incisiva, as empresas optantes pelo Simples Nacional - regime de tributação da grande maioria das empresas do município. No momento de retomada da economia, lidar com a elevação da carga tributária será um desafio para as empresas de Votuporanga, região e de todo o Estado, o que poderá acarretar em desemprego, comprometer a arrecadação fiscal, a geração de renda, entre outros fatores negativos.

Os produtores rurais de Votuporanga já estão preocupados com a situação? Como tem sido a procura ao escritório por eles?