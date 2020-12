Eleição neste ano será de chapa única. A ‘Assary Novos Tempos’, já visa novos planos para o clube pós-pandemia

publicado em 05/12/2020

A administração do local convoca todos os associados titulares e quites com suas mensalidades para participarem das eleições (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Assary Clube de Campo realiza neste domingo (06) a eleição para a definição da diretoria para o triênio 2021 a 2023. A administração do local convoca todos os associados titulares e quites com suas mensalidades para participarem das eleições.

Só que desta vez, apenas uma chapa concorre ao pleito, a ‘Assary Novos Tempos’, que tem como candidato a presidente diretoria executiva, Rogério Marques Fernandes, que é sócio há mais de 40 anos. Ele começou como guarda mirim do clube e hoje deve assumir a diretoria.

A chapa já pensa no equilíbrio econômico do clube, principalmente, por conta deste período de pandemia, onde aconteceu uma baixa de associados, e, por isso, já projetam também estratégias para repatriar os sócios que saíram e conquistar novas pessoas para se associarem. “Isso é um objetivo, porque o que mantém um clube vivo é a participação do sócio”, disse ele.