Como a unidade local ainda está fechada é preciso buscar o atendimento em outros municípios, como Rio Preto

publicado em 03/12/2020

A suspensão do bloqueio de créditos de benefícios do Seguro Social por falta da realização da prova de vida foi prorrogada (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA agência do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), localizada no centro de Votuporanga, continua sem previsão para o retorno do atendimento presencial. Assim como outras unidades, tem sido recomendada a realização de atendimentos por meio do aplicativo “Meu INSS” ou pelo site do instituto.O jornal A Cidade conversou com a assessoria de comunicação do órgão, que disse que atualmente o atendimento presencial está restrito aos serviços de avaliação social, reabilitação profissional, justificação administrativa, cumprimento de exigências e perícia médica. Porém, como a unidade local ainda está fechada, é preciso buscar o atendimento em outros municípios.“As unidades continuam funcionando em horário reduzido, das 7h às 13h. Além disso, os segurados só podem ser atendidos com hora marcada. Estas medidas visam garantir a segurança de segurados e servidores, evitando aglomerações nas agências.”, disse em notaAté o início de 2021continua prorrogada a suspensão do bloqueio dos créditos de benefícios por falta da realização da prova de vida anual de aposentados e pensionistas do INSS. A Portaria do Instituto com a decisão foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (30).A prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março de 2020, com este adiamento, quem não fez o procedimento entre março e dezembro deste ano, em Votuporanga, não terá o benefício bloqueado até o fim de janeiro.Ela é realizada todos os anos no mês de aniversário do beneficiário, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício. Ela exige o comparecimento do segurado ou de algum representante legal ou voluntário à instituição bancária onde saca o benefício.