A colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (16), entre um Corsa e um caminhão

publicado em 16/12/2020

A vítima ainda não foi removida das ferragens e nem identificada (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um acidente entre um carro e um caminhão, na manhã desta quarta-feira (16), acabou vitimando uma pessoa, que ainda não foi identificada, na rodovia Péricles Belini, sentido Votuporanga – Nhandeara, nas proximidades da Etec rural.

Segundo as informações colhidas pelo A Cidade, o carro, um Chevrolet/Corsa sedan, com placas de Votuporanga, seguia sentido Nhandeara e teria tentado uma ultrapassagem no trecho, mas acabou batendo em um caminhão com placas de Monte Aparazível, que seguia sentido contrário.