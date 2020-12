Uma das vítimas já foi identificada, trata-se do votuporanguense Alan Tassi, de 30 anos

publicado em 07/12/2020

O acidente deixou três vítimas fatais, uma delas já foi identificada como Alan Tassi (Foto: VotuporangaTudo)

Franclin Duarte

Um acidente entre um carro e uma camionete na madrugada desta segunda-feira (7) deixou três mortos na rodovia Euclides da Cunha, de fronte a loja Havan, em Votuporanga. Uma das vítimas já foi identificada, trata-se do votuporanguense Alan Tassi, de 30 anos.

De acordo com as informações preliminares, os dois veículos teriam batido de frente, já que o carro, um Kia/Optima, estaria na contramão da rodovia. Após a batida os dois veículos acabaram pegando fogo.



Ainda conforme informações preliminares, as vítimas que estavam na caminhonete, Ivo, de 69 anos, e Marlene, de 68, eram de Guarulhos/SP e estavam viajando à caminho de um velório em Dolcinópolis.

Alan trabalhava em um escritório de contabilidade e é filho do conhecido Ailton, da Rosa Mística.