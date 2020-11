O incentivador da modalidade e organizador do evento, Ulisses Tanque, quer trazer o esporte para a população da cidade

publicado em 26/11/2020

Sensei Enéas Costa, diretor da Regional Noroeste de Sumô lecionará a primeira aula da modalidade no município (Foto: Fábio Tito/G1)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Sumô, uma modalidade esportiva que segue há séculos com tradições e regras já estabelecidas, é um dos esportes nacionais no Japão que tem tido muitos interessados no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, existe o único ginásio público de sumô fora de seu país natural.

Por isso, Ulisses Tanque, que é estudante de educação física na Unifev e por vezes representou Votuporanga em campeonatos de levantamento de peso, trouxe o sensei Enéas Costa, diretor da Regional Noroeste de Sumô, para iniciar aulas da modalidade na cidade.

No próximo dia 5 de dezembro, na academia Atrium, a partir das 14h30, os interessados contarão com a apresentação da cultura oriental e aos treinos do esporte milenar. Tanque está animado para a aula e expectativa de que futuramente aconteça um investimento maior no município.