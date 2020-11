Município gastou pouco mais de R$ 2 mil por caso positivo da doença, sendo mais de R$ 4 milhões por dispensa de licitação

publicado em 24/11/2020

Só para instalar as tendas ao lado da UPA a Prefeitura gastou mais de R$ 70 mil (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

No momento em que o principal assunto é a chamada segunda onda do coronavírus que pode chegar ao estado de São Paulo, um levantamento do A Cidade junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), revela que Votuporanga já recebeu mais de R$ 16 milhões para combater a doença. O gasto estimado por caso confirmado (conforme última atualização de outubro) é de R$ 2 mil, valor dentro da média estadual e abaixo da regional.

De acordo com os dados do TCE, o Governo Federal injetou R$ 15.089.048,42 nos cofres da Prefeitura, enquanto o Estadual mandou mais R$ 1.591.841,90. Desse montante, até outubro, o município já havia gastado R$ 11,52 milhões, sendo que pouco mais de R$ 4 milhões, sem licitação.

No total de gastos estão inclusos despesas com a aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos profissionais da área de saúde; expansão das ações de higiene nas unidades de saúde (disponibilização de álcool em gel, dentre outras) disponibilização de testes para pessoas contaminadas; criação de unidade de referência para pacientes com sintomas respiratórios; contratação de leitos de UTI para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas e/ou confirmados para contaminação com coronavírus, entre outras.

Dispensa de licitação

Os dados do Tribunal de Contas revelam ainda que dos R$ 16 milhões que recebeu em recursos para combater a Covid-19, pouco mais de R$ 4 milhões foram gastos mediante dispensa de licitação, o que é permitido diante o decreto de Calamidade Pública em vigor desde o início da pandemia.

Dentre os gastos não licitados estão a instalação das tendas (um contrato de R$ 27.640,00) e Containers (R$ 33.440,00) ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), além da aquisição de equipamentos, e kits para o teste de Covid-19 e da contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção de paciente positivo para Covid-19 para o Hospital de Referência, por R$ 40 mil.

Média regional

Na região, Votuporanga é a segunda cidade de grande porte que mais recebeu recursos, atrás apenas de Rio Preto, que já teve uma injeção de R$ 66,52 milhões em seus cofres. Na média de gastos por caso positivo, porém, a cidade fica na quinta colocação. A primeira da região nesse quesito, aliás, é Álvares Florence que com 3.679 habitantes e 77 casos confirmados (até outubro) gastou R$ 7.697,13 por pessoa infectada.