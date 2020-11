Acompanhe o resultado antecipado das urnas por meio do Grupo Cidade de Comunicação

publicado em 15/11/2020

Em instantes será conhecido o futuro prefeito de Votuporanga

Franclin Duarte

Terminou às 17h deste domingo a votação das eleições municipais deste ano e a Justiça Eleitoral de Votuporanga inicia a apuração e transmissão dos votos que definirão o próximo prefeito de Votuporanga. Conforme estimativa do Cartório da 147ª Zona Eleitoral, a expectativa é de que, no máximo, até as 20h30 já se saiba se Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) ou Jorge Seba (PSDB) gaovernará a cidade pelos próximos quatro anos.



Conforme a assessoria dos candidatos, Hery Kattwinkel irá acompanhar a apuração de seu comitê, na Avenida Emilio Arroyo Hernandes, no Pozzobon. João Garcia irá acompanhar da casa de seu pai, enquanto Jorge Seba vai acompanhar de sua casa e depois deve seguir para seu comitê na Rua José Ramalho Matta, no Vale do Sol.