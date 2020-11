I. D. G., de 75 anos, conduzia o veículo no momento em que colidiu com a composição; não resistiu e faleceu na madrugada deste sábado (28)

publicado em 28/11/2020

I. D. G., de 75 anos, foi transferida para o HB no início da madrugada e não resistiu (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma das vítimas do acidente entre carro e trem na tarde de sexta-feira (27), em Valentim Gentil, não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu na madrugada deste sábado (28), no Hospital de Base de São José do Rio Preto. I. D. G., de 75 anos, conduzia o veículo no momento em que colidiu com a composição.

Ela e seu esposo A.G., de 76 anos, que também sofreu ferimentos, ficaram presos às ferragens, foram socorridos pela equipe médica do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga.

Porém pela gravidade de seus ferimentos, foi transferida para o HB no início da madrugada e não resistiu.