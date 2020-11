Thiago Gualberto é do partido PSD e foi eleito com 619 votos. Ele espera contribuir de verdade para todos votuporanguenses

publicado em 17/11/2020

Thiago Gualberto é do partido PSD e foi eleito com 619 votos. Ele espera contribuir de verdade para todos votuporanguenses (Foto: Arquivo Pessoal)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Após ser eleito com 619 votos pelo PSD, Thiago Gualberto leva consigo a melhor expectativa possível para esse mandato, está muito contente com todo apoio da população votuporanguense e espera contribuir de verdade para todos.

Segundo o mesmo, a dificuldade em ser eleito era muita, mas apesar disso no fundo do coração havia confiança de que isso poderia se tornar realidade. “Sou professor de música, então gosto muito da área da educação e cultura. Minha linha de trabalho será com relação na proteção de crianças e adolescentes, proteção das mulheres vítimas de violência, pessoas idosas e deficientes e á saúde preventiva”, esclareceu Thiago.

Ele ainda explica que a ideia é elaborar parcerias entre o poder público e as comunidades religiosas de Votuporanga, além de fazer com que os artistas locais sejam mais valorizados, “que a gente possa usar a arte um pouquinho mais em Votuporanga nos espaços que nós temos, não estou criticando, pois Votuporanga já é muito boa na arte, mas eu quero poder ajudar mais”, frisou.