Para realizar a emissão, o cidadão não pode ter débitos pendentes ou ter recebido multas em razão da violação da Lei Eleitoral

publicado em 05/11/2020

Eleitor pode se apresentar à mesa de votação trazendo consigo qualquer documento oficial com foto (Foto: Reprodução/Internet)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Eleitor tem até hoje para realizar a emissão da segunda via do título, para isso o cidadão não pode ter débitos pendentes (como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário) ou ainda ter recebido multas em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral e da Lei Eleitoral.

O título eleitoral não é o único documento que possibilita a participação nas eleições. Desta vez, o eleitor pode se apresentar à mesa de votação trazendo consigo qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a carteira de motorista.

O cidadão cuja inscrição eleitoral estiver em situação regular tem como alternativa ao título de papel a versão digital do documento, o e-Título, que pode ser obtido gratuitamente nas lojas virtuais Apple Story e Google Play.

O e-titulo serve como documento de identificação do eleitor caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. Isso porque a versão digital será baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento no momento do voto.