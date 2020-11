Na última semana, tiveram início os primeiros encontros de uma capacitação on-line com os supervisores da UNIFEV, que está abordando as principais transformações educacionais vivenciadas atualmente no período de pandemia. Na oportunidade, também participaram da imersão o Reitor e a Pró-Reitora da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Profa. Dra. Encarnação Manzano (respectivamente), além do Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi.

O treinamento, intitulado Trazando rutas de acción para la “nueva normalidad” em la Educación Superior (Traçando planos de ação para a nova normalidade na Educação Superior), organizado pela Asociación Columbus, está respondendo aos mais diversos questionamentos que permeiam o futuro das Instituições de Ensino Superior (IES) do mundo inteiro.

De acordo com Gastaldon, toda a equipe de gestores institucionais está muito envolvida em aprender o que está sendo passado, para que essas novas dinâmicas no processo de gestão e de ensino comecem a ser implantadas. “Atualmente, a Educação mundial vive um período de intensas transformações. Nosso papel é entender como tudo isso impactará nossa rotina acadêmica e fazer com que as novidades cheguem ao aluno de maneira segura e organizada, para que o processo de ensino-aprendizagem não seja comprometido”, destacou o Reitor.

A série de encontros segue até o dia 20 de novembro com a discussão de temas, como: modelo econômico, arquitetura de valor, governança institucional e desenvolvimento regional, entre outros.