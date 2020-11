O estabelecimento que, fica na avenida Ângelo Bimbato, fechou em março por tempo indeterminado e agora reabre sob nova direção

publicado em 27/11/2020

Santa Cecília Butiquim reabre hoje e sob nova direção, com show da banda Fúria e os Nostálgicos com maiores clássicos do rock e da MPB (Foto: Divulgação/Santa Cecília)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Santa Cecília Butiquim, um dos mais tradicionais pontos de encontro dos votuporanguenses e moradores da região, inicia hoje um festival de reabertura, com show da banda Fúria e os Nostálgicos, a partir das 20h30. Só que a reabertura também traz novos protagonistas, afinal, o bar estreia com nova direção.

Após mais de dois meses com as portas fechadas, o empresário Eric Ota e seu sócio Bruno Viviani, decidiram continuar o legado de diversão, música boa, comidas diversas e os ótimos drinks que a casa sempre preparou. A expectativa para o retorno segundo ele é muito boa e a receptividade da população nas redes sociais já tem sido grande.

Tudo isso, em especial, pela grande programação musical que o local sempre manteve, principalmente, pelos chamados ‘Sunset’s’ nas tardes de domingo. Para manter a tradição, a banda Fúria e os Nostálgicos farão o show de reestreia, com os maiores clássicos do rock anos 70, 80 e 90 e também conhecidos da MPB.

Já amanhã, ainda no festival de reabertura, a música boa fica por conta do grupo Dona Maria, também já conhecidos da cidade. Reservas podem ser feitas por meio do número (17) 99606-9109.