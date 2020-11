Valdecir Lio assumiu o compromisso com seus eleitores de trabalhar diariamente para trazer um bom trabalho ao pleito

publicado em 17/11/2020

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Para somar aos novos parlamentares Valdecir Gomes Lio, já conhecido por representar a área norte da cidade, o Pozzobon, é mais um dos estreantes. Ele já participou de duas eleições, mas só agora conseguiu os votos suficientes (610) para garantir uma vaga no Legislativo.

Lio assumiu o compromisso com seus eleitores de trabalhar diariamente para trazer um bom trabalho e agir conforme a necessidade da população e da cidade em todas as suas questões. “Expectativa era grande, foi um trabalho sem nenhum recurso financeiro, de voto a voto mesmo, na amizade e na confiança, apenas com a cara e a coragem”, disse.